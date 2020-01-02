Миллиардер раскритиковал низкие зарплаты и пенсии россиян

Из-за низких зарплат и пенсий в стране не растет ВВП. Чтобы экономика зашевелилась, необходимо в стране иметь состоятельных покупателей. Пока же производство наращивать не имеет смысла: товары некому покупать. Об этом заявил президент Crocus Group Араз Агаларов.

«Средняя пенсия в стране сегодня в районе 200 долларов, у некоторых даже меньше, средняя заработная плата тоже низкая», — сказал Агаларов. Его слова привел сайт журнала Forbes.

По словам миллиардера, без увеличения доходов населения невозможно нарастить производство. Причина в том, что выпущенные товары и услуги некому будет продать. Одновременно Агаларов отметил, что в России стали хорошо собираться налоги. При этом и налоговое бремя довольно высокое.

«Раньше оно компенсировалось неполной его уплатой. А сегодня это становится невозможным», — пояснил предприниматель.

Как добавил Агаларов, если в России будет снижена налоговая нагрузка, вскоре фискальные органы увидят положительные результаты. И чем раньше на это обратят внимание в России, тем результаты будут лучше, заключил бизнесмен.