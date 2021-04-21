Миллиардер предостерег россиян от покупки жилья в ипотеку

Миллиардер Игорь Рыбаков призвал россиян ни в коем случае не влезать в кредиты и не покупать жилье в ипотеку. Об этом он рассказал на своем YouTube-канале.

Очень многие люди сегодня покупают себе квартиры, потому что со стороны банков очень много предложений и различных «заманух», по словам бизнесмена. Рыбаков отметил, что много рекламы и со стороны застройщиков. Но при этом никто не упоминает о людях, которые потеряли свои деньги на ипотеке и вынуждены сводить концы и с концами.

«Реклама пишет нам о довольных домашних хозяйствах. Вот, живет теперь в своей квартире, платит ипотеку, у него есть свое жилье… Да нет у них своего жилья! У них есть долг до смерти», — сказал Рыбаков.

Миллиардер заявил, что покупать квартиру в ипотеку невыгодно. По его словам, по факту никакой квартиры нет, а есть только долгосрочный долг перед кредитной организацией «под плавающую ставку». Даже если кредит взят под низкий процент, банки могут менять ставки, рассказал Рыбаков.

«Не берите займы, деньги — ни у кого. Вы берете себе петлю на шею», — констатировал бизнесмен.

Он отметил, что уже никто не вкладывается в квартиры для того, чтобы зарабатывать на сдаче в аренду.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что российские семьи с детьми в скором смогут получать льготную ипотеку в том числе на строительство частного дома и покупку участка.