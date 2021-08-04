Миллиардер попрощался с надеждой на рост доходов россиян

Бизнесмен из списка Forbes Олег Дерипаска рассказал, что Банк России не сможет «отсудить» мировую инфляцию. Однако своими действиями регулятор может привести к экономической стагнации и росту инвестиций в основной капитал.

Миллиардер отметил, что предприятиям сложно создавать новую продукцию из-за высокой стоимости рабочего капитала, длительных экспортно-импортных операций и необходимости вкладывать средства в долгий инвестиционный цикл подготовки производства. Своим мнением миллиардер поделился в Telegram-канале.

«Значит, прощай, надежда на повышение доходов населения, прощай, надежда на модернизацию промышленности — в общем, все, что написано в программе правительства, вряд ли удастся осуществить», — написал он.

Он отметил, что у компаний также происходит рост расходов из-за укрепления рубля.

Ранее Олег Дерипаска назвал повышение Центробанком ключевой ставки безумием. Он отметил, что в российской политике стратегия получения прибыли на валютном рынке за счет разной величины процентных ставок сильна.