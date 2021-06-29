Миллиардер назвал слабые стороны экономики России

У российской экономики больше слабых сторон, чем сильных. Такое мнение высказал глава инвестиционной компании Finstar Олег Бойко, который входит в топ-100 богатейших бизнесменов России.

«Слабых сторон гораздо больше: это низкая производительность труда, это вовлечение государства, всевозможных участников в экономическую жизнь. В том числе и силовых структур, естественно. Все это нехорошо», — сказал бизнесмен в интервью РБК.

Он считает, что в РФ существуют риски, которые выше, чем хотелось бы, для частной собственности. Это плохо влияет на инвестиционную привлекательность страны.

Бойко высказал мнение, что большие государственные компании являются неэффективными. Предприниматель полагает, что частный бизнес эффективнее государственного.

По его словам, из-за низкой производительности труда компании в России будут уступать конкурентам из-за рубежа.

«У нас нет инновационного лифта. У нас нет, к сожалению, в достаточной степени инновационных институтов, необходимых в совокупности своей. И предпосылок для инновационного роста», — заметил бизнесмен.

Однако он признал, что резистентность российской экономики помогла лучше справиться с кризисом во время эпидемии коронавируса.