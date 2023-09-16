Деньги 16 сентября 2023, 19:15 Миллиардер Фридман пожаловался на жизнь в Великобритании Российский миллиардер Фридман заявил, что потерял чувство спокойствия в Лондоне РИА «Новости»

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Российский бизнесмен с миллиардным состоянием Михаил Фридман заявил, что потерял ощущение стабильности и спокойствия от жизни в Великобритании. Об этом он рассказал в интервью газете The Times.

Ранее проведенный обыск в доме миллиардера признали незаконным, теперь он ждет компенсации, а также прекращения против него в Великобритании расследования предполагаемого обхода санкций.

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В интервью Фридман подчеркнул, что жизнь в Лондоне для него раньше имела преимущество в виде спокойствия и стабильности.

«К сожалению, сейчас это чувство утеряно», — сказал он.

Бизнесмен посетовал, что любой состоятельный россиянин считается сейчас за рубежом преступником.

«Считаю, что санкции, введенные против меня и моих партнеров, несправедливы и неоправданны», — заключил Фридман.

Сооснователь «Альфа-банка» попал в американские санкционные списки в августе 2023 года.