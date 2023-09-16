16 сентября 2023, 19:15
Миллиардер Фридман пожаловался на жизнь в Великобритании
Российский миллиардер Фридман заявил, что потерял чувство спокойствия в Лондоне
Российский бизнесмен с миллиардным состоянием Михаил Фридман заявил, что потерял ощущение стабильности и спокойствия от жизни в Великобритании. Об этом он рассказал в интервью газете The Times.
Ранее проведенный обыск в доме миллиардера признали незаконным, теперь он ждет компенсации, а также прекращения против него в Великобритании расследования предполагаемого обхода санкций.
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В интервью Фридман подчеркнул, что жизнь в Лондоне для него раньше имела преимущество в виде спокойствия и стабильности.
«К сожалению, сейчас это чувство утеряно», — сказал он.
Бизнесмен посетовал, что любой состоятельный россиянин считается сейчас за рубежом преступником.
«Считаю, что санкции, введенные против меня и моих партнеров, несправедливы и неоправданны», — заключил Фридман.
Сооснователь «Альфа-банка» попал в американские санкционные списки в августе 2023 года.
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