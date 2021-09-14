Миллиардер Дерипаска сравнил важность запуска цифрового рубля с полетом Гагарина в космос

Российский предприниматель Олег Дерипаска обратил внимание на важность своевременного запуска цифрового рубля. По его словам, это надо было сделать еще два года назад, или по крайней мере нужно добиться запуска хотя бы в следующем году.

«Он нужен был еще два года назад. <…> А в следующем году, после запуска цифрового юаня, уже просто позорно будет не запустить. Это для нашей страны сейчас важнее, чем полет Гагарина в космос в 1961-м!» — написал Дерипаска в своем Telegram-канале.

Ранее Минфин в Стратегии развития финансового рынка до 2030 года указал, что полноценный запуск цифрового рубля будет осуществлен до 2030 года. Тестирование платформы цифрового рубля должно стартовать в начале 2022 года. В группу вошло 12 банков. По результатам этой работы Центробанк собирается составить дорожную карту по внедрению данной валюты.

В ведомстве заметили, что введение цифрового рубля поможет развитию платежной инфраструктуры, увеличит конкуренцию и снизит стоимость различных услуг для людей и бизнеса. Также кабмин и Банк России продолжат бороться с использованием криптовалют, поскольку такие деньги могут усложнить эффективное проведение макроэкономической политики.

Цифровой рубль будет третьим официальным средством платежа в России наравне с наличными и безналичными деньгами.