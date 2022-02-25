Миллиард рублей выделят в фонд развития промышленности Кубани

Фонд развития промышленности Кубани получит миллиард рублей в 2022 году. Об этом сообщила «Парламентская газета».

Регион постепенно увличивает объемы производства в сфере металлургии, нефтепереработки. Кроме того, в Кубани развивается производство автомобилей, а также средний бизнес.

Губернатор региона Вениамин Кондратьев заявил, что рост промышленности в Краснодарском крае превышает рост по стране.

«Индекс промышленного производства в прошлом году составил у нас 112,5%. Дополнительный миллиард рублей на докапитализацию фонда развития промышленности Краснодарского края даст возможность поддержать наши предприятия, создать условия для дальнейшего наращивания ими объемов производства», — рассказал руководитель парламента Кубани Юрий Бурлачко.