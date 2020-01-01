Миллиард рублей впервые выиграли в лотерею в Москве

Москвич выиграл главный приз в «Русское лото» — миллиард рублей. Эта сумма стала рекордной в истории российских государственных лотерей.

Информация об этом появилась на сайте «Столото». Имя победителя не сообщается, однако известно, что джек-пот выиграл житель Москвы. Он потратил на билет 100 рублей.

Также было разыграно 105 призов по 1 миллиону рублей. Общая сумма выигрышей составила 3 507 979 503 рубля. Всего в новогоднем тираже выиграло 23 801 695 билетов Столото.

Такую большую сумму в России до сих пор не выигрывали за всю историю существования государственных лотерей. Однако за границей столь крупные джек-поты не редкость. Самый большой выигрыш в мировой истории зафиксирован в 2018 году. Счастливчик из штата Южная Каролина купил билет и выиграл 1,6 миллиарда долларов. После всех налоговых вычетов он получил на руки 904 миллиона долларов — почти 60 миллиардов рублей. Известно, что выигрыш разделили между собой сразу 11 человек — офисные работники из одной фирмы, которые совместно участвуют в лотереях ради развлечения.