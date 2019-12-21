Миллер раскрыл детали газового договора с Украиной
Соглашение предусматривает отказ от новых взаимных претензий. Кроме того, стороны договорились об отзыве исков при условии, что Россия выплатит Украине 2,9 миллиарда долларов, согласно решениям Стокгольмского арбитражного суда.
«Газпром» и «Нафтогаз» кроме того подпишут соглашение об урегулировании взаимных претензий по действующим контрактам. Российская компания подпишет с Киевом мировое соглашение о снятии претензий антимонопольного комитета Украины.Таким образом будет восстановлен баланс интересов сторон, считает Миллер.
Министр энергетики Украины Алексей Оржель между тем отметил, что тариф на транзит газа вырастет. Это произойдет из-за снижения объемов прокачки.
Переговоры «Газпрома» и «Нафтогаза», посвященные транзиту российского газа в Европу через украинскую территорию, прошли 20 декабря в Минске. По их итогам стороны подписали протокол о продолжении поставок и об «урегулировании взаимных требований».