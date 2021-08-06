Микрофинансовые организации начали обманывать россиян с выдачей кредита без их ведома

Микрофинансовые организации начали обманывать россиян по новой схеме. Жертвам без их ведома переводят разные суммы, а потом спустя время начинают требовать деньги назад.

Пострадавшие, которым перевели разные суммы, МФО об этом не просили и не писали никаких заявление, сообщила «Российская газета».

Одна из таких историй с внезапным переводом микрозайма произошла с инженером из Твери. Мужчина получил на счет в банке 45 тысяч рублей от неизвестного. Вернуть назад деньги сразу он не мог, потому что в переводе не было реквизитов отправителя.

Через неделю инженеру позвонил представитель микрофинансовой организации из другого города и «обрадовал» его новостью, что тот должен погасить этот заем. В итоге мужчина смог вернуть эти средства, но с трудом.

Причем за каждые сутки нахождения этой суммы у пострадавшего обходились ему почти 3% сверху. Потом инженеру стали звонить коллекторы из Ростовской области. Они заявили что они якобы «купили его долг», то есть эти самые проценты.

Чтобы не попасть в такую крайне неприятную ситуацию, россиянам рекомендуют при получении перевода от неизвестного лица в своем банке и написать заявление об ошибочном платеже. По словам юриста Анны Юфы, в банке нужно требовать информацию, кто именно перечислил деньги.

«Если это окажется микрофинансовая организация, обращайтесь в Центробанк с жалобой — указывайте, что никаких договоров не заключали, а деньги МФО перечислила безосновательно», — пояснила эксперт.

У ЦБ можно попросить договор и другие документы, на основании которых был зачислены подозрительные деньги. Юфа подчеркнула, что банк обязан заниматься их возвратом по письменному заявлению клиента.