Михаила Мишустина попросили помочь типографиям

Представители российских типографий обратились к председателю правительства России Михаилу Мишустину и министру цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максуту Шадаеву. Они попросили поддержать отрасль в сложившейся ситуации. Об этом сообщил «Петербургский дневник».

«Зарегистрированные газеты и журналы являются источником надежной и достоверной информации для граждан Российской Федерации на фоне многочисленных слухов и домыслов, распространяемых через социальные сети, недостоверные сайты и прочие электронные источники», — сказано в сообщении.

При этом представители типографий подчеркнули, что оставнока выпуска печатных СМИ крайне негативно скажется на информировании жителей страны. А многие материалы, из которых создавались газеты и журналы, закупались за рубежом. На фоне этого ведомства начали поиск новых поставщиков.