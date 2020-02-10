Россия завершит строительство «Северного потока — 2», несмотря на американские санкции. Об этом сказал замглавы МИД РФ Александр Панкин, обвинив США во вмешательстве в дела европейского бизнеса.

Панкин в интервью РИА «Новости» выразил уверенность, что строительство будет успешно завершено, несмотря на вмешательство. Он пообещал, что МИД будет максимально способствовать реализации «Северного потока — 2».

«Вмешательство Вашингтона, продолжающего цинично в собственных интересах использовать зависимость мировой экономики от доллара США, задержало завершение строительства газопровода «Северный поток — 2», — сказал Панкин.

Он назвал санкции «вопиющим примером недобросовестной конкуренции», ведь Вашингтон вводит ограничения не ради интересов потребителей, а для проталкивания собственного СПГ.

Проект «Северный поток — 2» предусматривает прокладку двух нитей газопровода через Балтийское море. Он пройдет через территории России, Финляндии, Швеции, Дании к берегам Германии. Пропускная способность газопровода составит 55 миллиардов кубометров газа в год.

В середине декабря США ввели санкции против «Северного потока — 2» и «Турецкого потока». За продажу, аренду, содействие или предоставление судов на строительстве российских газопроводов будет запрещен въезд в США, а американское активы таких лиц заморозят. После вступления в силу санкций швейцарская компания Allseas отказалась достраивать газопровод.

В начале февраля немецкое издание Handelsblatt сообщило, что Вашингтон собирается ввести новые санкции против «Северного потока — 2».