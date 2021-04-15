МИД России усомнился в разумности использования доллара

США используют свою валюту и финансовую систему в качестве инструмента для продвижения своей агрессивной политики. Это ставит под угрозу всю выстроенную международную систему. С таким заявлением во время брифинга выступила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.

Она отметила, что введением новых санкций против России Вашингтон в очередной раз поставил под сомнение необходимость использования доллара в международных сделках.

«Естественно, все это ставит под сомнение не только целесообразность применения американской денежной единицы в качестве приоритетной валюты платежа, но и надежность использования подконтрольных Западу платежных механизмов», — заявила она.

Захарова напомнила, что Россия вынужденно начала сокращать долю американской валюты во внутренних и международных расчетах, так как США взяли под свой личный контроль доступ к международной финансовой системе. При этом поведение внешней экономической политики Вашингтона и принимаемых ими мер никто не контролирует.

«Логично, что в таких условиях приходится принимать меры, которые призваны минимизировать экономические потери и риски при проведении транзакций», — подчеркнула она.

В четверг, 15 апреля, США ввели новый пакет санкционных мер в отношении России. Под ограничения попали шесть российских технологических компаний, 32 физических и юридических лица. Кроме того, из Вашингтона вышлют 10 российских дипломатов, а американским инвесторам запретят покупать российские государственные облигации с 14 июня на первичном рынке.