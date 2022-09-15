Россия уличила ООН в неисполнении продовольственного меморандума | 360°

Деньги 15 сентября 2022, 13:39 Поделиться Telegram

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Viber Россия уличила ООН в неисполнении продовольственного меморандума Представитель МИД России Захарова: конкретных результатов по меморандуму с ООН нет РИА Новости

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Продовольственный меморандум России и ООН так и не реализовали. Трудности производителей удобрений и сельхозпродукции остались прежними, заявила на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Что касается выполнения российско-ооновского меморандума по экспорту отечественных удобрений и сельхозпродукции, то конкретных результатов пока нет», — сказала она.

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Российским операторам и производителям, как и раньше, блокируют страхование и транспортировку грузов, а также проведение банковских платежей. Мария Захарова обвинила в этом западные страны.

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По ее словам, зерно поставляют не в Африку и Азию, а в регионы, которые заявляли о своем благополучии. Поставки нуждающимся странам блокируют.

Россия не отказалась от обещанного, сообщил RT. По словам Марии Захаровой, она по-прежнему готова поставить на мировой рынок до конца этого года около 30 миллионов тонн зерновых и более 20 миллионов тонн удобрений.

Меморандум о поставках российской сельхозпродукции и удобрений стал второй частью зерновой сделки, которую заключили в Стамбуле для вывоза продукции из украинских портов.

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