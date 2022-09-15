Россия уличила ООН в неисполнении продовольственного меморандума | 360°

Все новости

Спецоперация

15 сентября 2022, 14:00

Украинского диверсанта задержали в Запорожской области

Путешествия

15 сентября 2022, 13:59

Запрет авиакомпаниям Молдавии летать в Россию назвали диктатом

Реклама

Здоровье

15 сентября 2022, 13:58

Диабетикам посоветовали есть черную смородину каждый день

Спецоперация

15 сентября 2022, 13:55

Российские военные сбили две ракеты «Точка-У» в ДНР

Мир

15 сентября 2022, 13:53

Захарова назвала реальные гарантии безопасности для Украины

Подмосковье

15 сентября 2022, 13:51

Оборудование для реабилитации на 85 млн рублей поступило в больницы Подмосковья с начала года

Мир

15 сентября 2022, 13:50

Власти Эстонии отказались от таможенного договора с Россией

Технологии

15 сентября 2022, 13:49

Россияне проявили высокий интерес к новым iPhone

Общество

15 сентября 2022, 13:49

Эндокринолог Нечаева объяснила, какой вес у человека считается здоровым

Деньги

15 сентября 2022, 13:39

Россия уличила ООН в неисполнении продовольственного меморандума

Представитель МИД России Захарова: конкретных результатов по меморандуму с ООН нет

Читать 360tv в

Продовольственный меморандум России и ООН так и не реализовали. Трудности производителей удобрений и сельхозпродукции остались прежними, заявила на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Что касается выполнения российско-ооновского меморандума по экспорту отечественных удобрений и сельхозпродукции, то конкретных результатов пока нет», — сказала она.

Реклама

Российским операторам и производителям, как и раньше, блокируют страхование и транспортировку грузов, а также проведение банковских платежей. Мария Захарова обвинила в этом западные страны.

Реклама

По ее словам, зерно поставляют не в Африку и Азию, а в регионы, которые заявляли о своем благополучии. Поставки нуждающимся странам блокируют.

Россия не отказалась от обещанного, сообщил RT. По словам Марии Захаровой, она по-прежнему готова поставить на мировой рынок до конца этого года около 30 миллионов тонн зерновых и более 20 миллионов тонн удобрений.

Меморандум о поставках российской сельхозпродукции и удобрений стал второй частью зерновой сделки, которую заключили в Стамбуле для вывоза продукции из украинских портов.

Мария Захарова

Россия

МИД РФ

ООН

0

0

0

0

0

0

Реклама

Реклама