МИД РФ раскрыл план действий в случае отключения от SWIFT

Россия задействует другие возможности, если произойдет отключение от SWIFT. Пока же страна не отказывается от этой международной межбанковской системы. Такое заявление сделал замглавы МИД РФ Александр Панкин.

«От SWIFT пока не отказываемся, но если нам откажут в SWIFT, то будем задействовать (другие системы)», — сказал Панкин РИА «Новости».

Замминистра отметил, что пока не обсуждается вопрос о возможных партнерах на случай разработки альтернативы SWIFT. Панкин ранее заявлял, что в России не исключают возможности формирования системы, альтернативной SWIFT, на новой технологической основе.

Глава МИД Сергей Лавров говорил, что Москва думает о постепенном отходе от использования доллара во взаиморасчетах, о переходе на национальные валюты, а также отказе от использования контролируемых Западом платежных систем.

Общество всемирных межбанковских финансовых каналов связи (SWIFT) — международная межбанковская система передачи информации и совершения платежей. Более 11 тысяч крупнейших организаций почти во всем мире подключены к ней.