МИД рассказал о работе над снижением доли доллара в России и мире

Россия сотрудничает со своими партнерами, чтобы снизить долю доллара в международных расчетах. С таким заявлением выступил директор департамента экономического сотрудничества МИД Дмитрий Биричевский.

«Мы продолжаем работать в обычном режиме, работаем с нашими партнерами над тем, чтобы снижать долю доллара в международных расчетах. С некоторыми странами мы уже реально переходим на взаиморасчеты в национальных валютах», — сказал дипломат в беседе с «РИА Новости».

Биричевский назвал важнейшие моменты работы экономических ведомств в России совместно с МИ. Речь идет о том, чтобы сократить использование доллара как внутри страны, так и во внешних расчетах, а также уменьшить внимание к американскому рынку капитала и переместить его на другие альтернативы. Кроме того, важно обеспечить в стране надежные каналы для информации о финансах и сделать так, чтобы доля платежей в национальных валютах с ведущими партнерами выросла.

Ранее российский президент Владимир Путин отметил, что в Москве не хотели бы полностью переходить от американского доллара к другим валютам, поскольку главные нефтегазовые компании страны ведут расчеты именно в долларах. Однако на фоне санкций Россия вынуждена совершать переход в расчетах с некоторыми партнерами. Если США не поменяют свою позицию, такая тенденция будет только усиливаться.