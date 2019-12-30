МИД прокомментировал заказ вечеринки в стиле «Великого Гэтсби» за 2,5 млн рублей

Информация о том, что МИД России проведет новогоднюю вечеринку за 2,5 миллиона рублей, является фейком, заявили в ведомстве. Там уточнили, что министерство «никаких вечеринок не устраивает».

«Устраивает мероприятие ФГУП „Главное производственно-коммерческое управление по обслуживанию дипкорпуса при МИД России“ (ГлавУпДК)», — добавили в МИДе.

Проведение самого мероприятия в министерстве опровергать не стали.

Ранее СМИ обратили внимание на тендер, размещенный на портале госзакупок. В задании, заказчиком которого указано ГлавУпДК, говорится о вечеринке в стиле «Великого Гэтсби» начальной стоимостью около 3,9 миллиона рублей.

Празднование, как следует из документов, должно быть выдержано «в стиле начала 20-х годов ХХ века в США», где «шампанское рекой, море огней и веселья».

Более двух миллионов рублей из этих средств планировалось направить на организацию самой тематической вечеринки, без учета питания.

Мероприятие пройдет в загородном отеле «Завидово» в Тверской области. Оно начнется в 22:30 31 декабря и продолжится до четырех часов утра следующего дня, уточнили СМИ. На вечеринку заявлены танцоры, фокусники, аниматоры и кавер-группы.