МИД прокомментировал заказ вечеринки в стиле «Великого Гэтсби» за 2,5 млн рублей
«Устраивает мероприятие ФГУП „Главное производственно-коммерческое управление по обслуживанию дипкорпуса при МИД России“ (ГлавУпДК)», — добавили в МИДе.
Проведение самого мероприятия в министерстве опровергать не стали.
Ранее СМИ обратили внимание на тендер, размещенный на портале госзакупок. В задании, заказчиком которого указано ГлавУпДК, говорится о вечеринке в стиле «Великого Гэтсби» начальной стоимостью около 3,9 миллиона рублей.
Празднование, как следует из документов, должно быть выдержано «в стиле начала 20-х годов ХХ века в США», где «шампанское рекой, море огней и веселья».
Более двух миллионов рублей из этих средств планировалось направить на организацию самой тематической вечеринки, без учета питания.
Мероприятие пройдет в загородном отеле «Завидово» в Тверской области. Оно начнется в 22:30 31 декабря и продолжится до четырех часов утра следующего дня, уточнили СМИ. На вечеринку заявлены танцоры, фокусники, аниматоры и кавер-группы.