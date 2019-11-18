МИД приготовился к новым сложностям для бизнеса после Brexit

«Исключительно негативных последствий выхода Британии из ЕС ожидают 43% компаний. Объем европейских сделок британских предприятий сократился с начала 2019 года на 32% и достиг десятилетнего минимума, а стоимость иностранных активов, поглощенных компаниями Соединенного Королевства, уменьшилась на 69%. Складывающаяся ситуация, безусловно, создает риски и для российских экономических операторов на британском рынке», — сказал Беляев.

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Дипломат напомнил, что официальные лица Британии говорили о возможности ужесточить санкции в отношении России. Введение дополнительных национальных санкций обсуждается в палате общин. Беляев заметил, что последствия от этого шага коснутся и британских компаний, которые заинтересованы в сотрудничестве с российскими партнерами. Он заметил, что принцип взаимности в вопросе санкций никто не отменял.

В то же время Беляев не стал говорить об итога досрочных выборов в британский парламент, которые назначили на 12 декабря. По его словам, даже в Великобритании не знают, как голосование отразится на Brexit.

Великобритания должна была покинуть ЕС 29 марта, но из-за того, что соглашение не было ратифицировано парламентом, Brexit неоднократно передвигали. Сейчас выход из Евросоюза запланирован на 31 января.