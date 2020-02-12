МИД опроверг долги перед Советом Европы

У России нет задолженности перед Советом Европы, Москва оплатила взносы за последние два года в полном объеме. Об этом сказал директор департамента Общеевропейского сотрудничества (ДОС) МИД РФ Николай Кобринец.

«Мы эту страницу уже перевернули. Никакой задолженности у России перед Советом Европы нет. Строго говоря, ее никогда и не было. Напомню, что в 2017 году наша страна приостановила выплату взносов в бюджет СЕ. Эта была вынужденная и, важно подчеркнуть, правомерная реакция на дискриминацию российской делегации в ПАСЕ», — сказал Кобринец в интервью РИА «Новости».

Он подчеркнул, что у России и не было задолженности, страна просто приостанавливала взносы. После возобновления полномочий парламентариев в 2019 году вся сумма была выплачена.

Кобринец заметил, что Россия даже оплачивала содержание ПАСЕ в 2017-19 годах, хотя представителей страны там не было. Дипломат счел это «жестом доброй воли».

В 2014 году Россию лишили права голоса, возможности участвовать в миссиях и избираться на руководящие органы ПАСЕ. После этого Москва сначала перестала направлять заявки на участие в заседаниях, а с 2017 года приостановила внесение членских взносов, требуя восстановления прав национальной делегации в ПАСЕ.

Права российской делегации в ПАСЕ восстановили в июне 2019 года.