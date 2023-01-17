Деньги 17 января 2023, 03:48 Michael Kors отказался от поставок на рынок России «Известия»: американский бренд одежды Michael Kors прекращает поставки в Россию РИА «Новости»

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Американский бренд одежды, аксессуаров и обуви Michael Kors перестанет поставлять товары на российский рынок. Об этом «Известиям» сообщили продавцы официальных магазинов.

Теперь на местах магазинов бренда планируется продавать товары от брендов Hugo, Calvin Klein Jeans и Karl Lagerfeld Jeans. Организацией поставок будет заниматься тот же дистрибьютор — BNS Group.

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После того, как некоторые компании объявили о решении приостановить коммерческую деятельность в России, BNS Group начала активно работать над оптимизацией портфеля брендов и привлекать новые имена, рассказала директор, руководитель направления аренды торговых помещений CORE.XP Надежда Цветкова.

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«Портфель BNS Group пополнился такими брендами, как MEXX, Coccinelle, Ketroy, Marc O’Polo, Perspective, Ruck & Maul, Marchellas», — объяснила эксперт.

Michael Kors является одним из последних иностранных брендов, который продолжил работать в России в то время, как многие зарубежные конкуренты приостановили работу или ушли с отечественного рынка.

Основным продуктом бренда в премиальном сегменте являются сумки в ценовом диапазоне от 25 тысяч до 45 тысяч рублей. Потребитель вряд ли заметит его отсутствие в стране, к тому же сумки или обувь можно заказать через сервисы, привозящие бренды из-за рубежа.

Ранее бренду Puma предсказали возвращение в Россию. Бренд несет огромные финансовые потери, что может подтолкнуть к возобновлению поставок на российский рынок.