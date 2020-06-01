МГОУ: ВТБ займется управлением эндаумент-фондом Московского государственного областного университета

ВТБ выбран для управления фондом целевого капитала Московского государственного областного университета. Ежегодный доход от инвестирования целевого капитала будет направляться на реализацию программ и проектов фонда, утвержденных его попечительским советом. Проект реализован в рамках подписанного в декабре 2019 года между банком и МГОУ соглашения о стратегическом партнерстве.

ВТБ Капитал Управление Инвестициями является лидером на рынке услуг доверительного управления. Компания успешно инвестирует средства целевых капиталов крупнейших эндаументов страны в области образования, культуры и искусства, науки, непрофессионального спорта и других важнейших сферах развития общества, а также управляет активами крупнейших негосударственных пенсионных фондов, страховых компаний, средствами Пенсионного Фонда Российской Федерации, компенсационными фондами саморегулируемых организаций, активами частных клиентов и прочими активами более чем на 1 трлн рублей.

Под управлением компании находится более 8,5 млрд рублей активов 70 целевых капиталов, что составляет почти 40% от совокупного рынка в России. Среди партнеров ВТБ Капитал Управление активами Фонд поддержки Третьяковской галереи, Фонд «Наука Детям», эндаументы крупнейших ВУЗов (МГИМО, СПбГУ, ВШМ, ВШЭ, РЭУ им. Г. В. Плеханова, Финансового университета и др.) и ряд других социально значимых фондов.

«Мы придаем важное значение сотрудничеству с эндаумент-фондами не только потому что это перспективный рынок, который в будущем может кратно вырасти, но еще и потому, что такое сотрудничество позволяет нам принять активное участие в реализации важной социальной функции, направленной на развитие нашего общества в таких направлениях, как образование, наука, здравоохранение, искусство, детско-юношеский спорт. ВТБ является лидером на рынке управления целевых капиталов, и мы рады новому партнеру», — отметил Владимир Потапов, главный исполнительный директор ВТБ Капитал Инвестиции, старший вице-президент ВТБ, председатель совета директоров ВТБ Капитал Управление активами.

«Активное сотрудничество с крупным бизнесом позволит нашему университету создавать и реализовывать стратегические и долгосрочные проекты по привлечению известных преподавателей из зарубежных вузов и научных центров, финансировать участие студентов во всероссийских и международных олимпиадах и конференциях, развивать социальную, научную, образовательную инфраструктуры и многое другое. Надеемся, что сотрудничество между одним из крупнейших банков России и старейшим вузом Московской области будет плодотворным», — отметила и. о. ректора МГОУ Вероника Запалацкая.

Также в рамках соглашения о стратегическом партнерстве после снятия ограничений в связи с распространением коронавирусной инфекции банк планирует продолжить работу с университетом по интеграции кампусных карт с индивидуальным дизайном в системы контроля доступа МГОУ, что позволит в дальнейшем студентам или сотрудникам использовать карту в качестве пропуска в вуз.

«Поддержка образовательных проектов в Московской области является для нас одним из приоритетных направлений. Работая с нашими клиентами, мы стремимся предоставлять новые технологичные решения. В 2020 году мы планируем запустить в МГОУ кампусную карту, которую на первом этапе будет можно использовать как пропуск в университет, а в последующем — как универсальный ключ к ряду электронных сервисов МГОУ», — отметил заместитель руководителя департамента розничного бизнеса — старший вице-президент Михаил Болоняев.