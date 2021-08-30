МФО стали отказываться от выдачи займов «до зарплаты» в интернете

Часть микрофинансовых организаций в России отказалась от выдачи онлайн краткосрочных кредитов и перешла на среднесрочные, сообщил Банк России. РБК узнал, что речь идет о примерно 30 компаниях, большинство из которых ранее выдавали в онлайне также короткие займы, которые в народе называют «до зарплаты».

«В рассматриваемом периоде компании развивали продукты, которые по срокам и суммам соответствуют категории Installment (среднесрочные — прим.ред.)», — рассказал представитель ЦБ.

Он добавил, что некоторые участники рынка могли повысить среднюю сумму займов на покупку товаров. Это тоже могло привести к так называемой миграции ссуд в категорию среднесрочных.

Законодательные ограничения на переплату по займам сроком до 15 дней и на максимальную процентную ставку по любым кредитам (не более 1% в день) действуют в России с 2019 года. Новые правила очень сильно повлияли на наиболее доходные для МФО займы «до зарплаты» — выдача таких ссуд для некоторых фирм стала «экономически нецелесообразной», говорили аналитики. Участники рынка в итоге стали сокращать долю выдач коротких займов, а сроки кредитования стали расти.

То же сейчас происходит и в онлайн-сегменте — компании доработали продукты, чтобы те формально не считались займами до зарплаты, рассказал директор отдела рейтингов кредитных институтов «Эксперт РА» Иван Уклеин. По его словам, у многих микрофинансовых организаций произошла переориентация не на долгосрочные продукты с аннуитетными платежами (180–360 дней под 150–200%), а на промежуточные (31–60 дней под 365%) с одновременным ростом суммы до 100 тысяч рублей.

По данным Центробанка, во II квартале 2021 года портфель МФО увеличился на 7%, до 286 миллиардов рублей. Это соответствует докризисным уровням 2019 года.