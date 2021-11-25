Международные резервы России составили 626,3 миллиарда долларов

Международные резервы Российской Федерации выросли на 0,02% в период с 12 по 19 ноября. При этом показатели достигли своих максимальных отметок. Об этом сообщило РИА ФАН.

На данный момент запасы располагаются в высоколиквидных иностранных активах. В их состав входит монетарное золото, специальные права заимствования, а также иностранные валюты.

«Величина международных резервов Российской Федерации за неделю практически не изменилась и на 19 ноября составила 626,3 миллиарда долларов», — сообщил Центробанк.