Международные резервы России за неделю выросли на 4,5 миллиарда долларов

Международные резервы России за минувшую неделю, которая завершилась 23 октября, выросли на 4,5 миллиарда долларов. Показатели достигли отметки 589,8 миллиарда долларов, сообщили в пресс-службе Банка России.

«Объем международных резервов по состоянию на 23 октября составил 589,8 миллиарда долларов США, увеличившись за неделю на 4,5 миллиарда долларов США, или на 0,8%», — процитировало сотрудников Центробанка ИА RNS.

Отмечается, что увеличение резервов произошло в связи с воздействием положительной курсовой переоценки и повышения стоимости золота.

В конце лета нынешнего года международные резервы нашей страны впервые в истории превысили 600 миллиардов долларов. Спустя неделю их объем уменьшился сразу на 10,5 миллиарда долларов из-за снижения цен на золото и переоценки активов в резервных валютах. Это произошло на фоне укрепления доллара США на мировых рынках.