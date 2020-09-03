Международные резервы России за неделю выросли на 1 млрд долларов

«Объем международных резервов по состоянию на 28 августа составил 591,8 миллиарда долларов США, увеличившись за неделю на 1,0 миллиарда долларов США, или на 0,2%», — говорится в сообщении.

Увеличение показателя произошло за счет положительной переоценки, частично нивелированной продажей иностранной валюты на внутреннем валютном рынке.