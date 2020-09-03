Международные резервы России за неделю выросли на 1 млрд долларов
Объем международных резервов России по состоянию на 28 августа составил 591,8 миллиарда долларов. За неделю он вырос на один миллиард долларов. Об этом сообщило RNS со ссылкой на Банк России.
«Объем международных резервов по состоянию на 28 августа составил 591,8 миллиарда долларов США, увеличившись за неделю на 1,0 миллиарда долларов США, или на 0,2%», — говорится в сообщении.
Увеличение показателя произошло за счет положительной переоценки, частично нивелированной продажей иностранной валюты на внутреннем валютном рынке.