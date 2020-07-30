Международные резервы России возросли на $8,7 млрд

Рост сбережений произошел за неделю, закончившуюся 24 июля. Резервы увеличились на 1,5%. Это случилось под воздействием положительной курсовой переоценки и повышения цен на золото.

Теперь международные сбережения страны составляют 582,7 миллиарда долларов.

А вот в конце июня международные резервы России уменьшились за неделю на три миллиарда долларов. По состоянию на 19 июня, в резервах хранилось 567,8 миллиарда долларов США. На сокращение повлияла отрицательная переоценка и продажа иностранной валюты на внутреннем рынке.