Деньги 31 марта 2023, 17:20 Международные резервы России увеличились на 8,8 млрд долларов

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В период с 17 по 24 марта международные резервы России увеличились на 8,8 миллиарда долларов. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на официальные данные Центрального Банка страны.

По данным на 17 марта их сумма составила 585,8 миллиарда долларов. При этом уже 24 марта сумма выросла до 594,6 миллиарда долларов, написало Daily Moscow.

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Депутат Государственной думы Николай Арефьев отметил влияние различных факторов на рост суммы резервов. Один из них — увеличение курса доллара.