Деньги 27 июля 2023, 19:27 Международные резервы России увеличились на 1,5 млрд долларов за неделю

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Международные резервы России в период с 21 июля увеличились на 1,5 миллиарда долларов. Они достигли отметки в 595,9 миллиарда долларов. Об этом сообщило ИА НСН со ссылкой на данные Центрального Банка.

Международные резервы — это высоколиквидные зарубежные активы, которые есть в распоряжении ЦБ и кабинета министров. Они включают в себя валюту других государств, специальные права заимствования, резервные позиции в Международном валютном фонде и монетарное золото.

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