Международные резервы России увеличились более чем на $2 млрд

«Объем международных резервов по состоянию на 13 декабря составил 548,7 млрд долларов США, увеличившись за неделю — на 2,1 млрд долларов США, или на 0,4%», — сообщили представители ЦБ.

В начале ноября впервые за восемь лет показатель превысил отметку в $540 млрд. Последний раз отметку в $540 млрд недельный показатель международных резервов преодолел в начале сентября 2011 года.

Глава ЦБ Эльвира Набиуллина 14 июня прокомментировала превышение международных резервов России отметки в $500 млрд. Тогда она рассказала, что эта сумма соответствует представлению регулятора о желательном уровне резервов, обеспечивающем повышенную комфортность финансовой системы с точки зрения подушки безопасности.