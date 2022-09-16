Международные резервы России упали на $4,5 млрд | 360°

Деньги 16 сентября 2022, 15:54 Поделиться Telegram

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Viber Международные резервы России упали на $4,5 млрд

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Международные резервы России составили 557,4 миллиарда долларов 9 сентября. Об этом сообщило АБН со ссылкой на Центробанк РФ.

Уточняется, что за предыдущую неделю они снизились на 4,5 миллиарда долларов. 2 сентября этот показатель был равен 561,9 миллиарда долларов.

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Международные резервы — это высоколиквидные финансовые активы, которые есть в распоряжении Центробанка и властей страны.

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