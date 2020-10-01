Международные резервы России уменьшились на $10,2 млрд за неделю
Международные резервы России за предыдущую неделю сократились на 10,2 миллиарда долларов. Об этом сообщило ИА RNS со ссылкой на Банк России.
Согласно его данным, сейчас эта сумма равняется 580,7 миллиарда долларов. Уточняется, что это связано со снижением цен на золото и отрицательной курсовой переоценкой.
«Международные резервы по состоянию на 25 сентября составили 580,7 миллиарда долларов США, сократившись за неделю на 10,2 миллиарда долларов США, или на 1,7%», — пояснили в Банке России.