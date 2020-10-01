Международные резервы России уменьшились на $10,2 млрд за неделю

Согласно его данным, сейчас эта сумма равняется 580,7 миллиарда долларов. Уточняется, что это связано со снижением цен на золото и отрицательной курсовой переоценкой.

«Международные резервы по состоянию на 25 сентября составили 580,7 миллиарда долларов США, сократившись за неделю на 10,2 миллиарда долларов США, или на 1,7%», — пояснили в Банке России.