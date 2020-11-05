Международные резервы России сократились на $5,8 млрд

Падение составило 1%, теперь объем резервов составил 584 миллиарда американских долларов.

На уменьшение показателя повлияло снижение цен на золото и отрицательная курсовая переоценка.

В начале августа международные резервы России превысили 600 миллиардов долларов впервые в истории страны. Однако спустя неделю их объем сократился сразу на 10,5 миллиарда долларов. Причина этого лежит в снижении цен на золото и переоценке активов в резервных валютах на фоне укрепления американской валюты на мировых рынках.