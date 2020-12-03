Международные резервы России сократились на $1,7 млрд

В банке уточнили, что это связано с падением цен на золото.

«Международные резервы по состоянию на 27 ноября составили 583,2 млрд долларов США, сократившись за неделю на 1,7 млрд долларов США, или на 0,3%», — пояснили в пресс-службе.

К закрытию Московской биржи 3 декабря доллар стоил на торгах ниже 75 рублей. Нацвалюта обновила максимум с начала сентября на фоне решения ОПЕК+ притормозить со снятием ограничений на добычу нефти.