Международные резервы России сократились до 607,1 млрд долларов

Международные резервы России по состоянию на 22 апреля составили 607,1 миллиарда долларов, сократившись на четыре миллиарда в американской валюте. Об этом сообщил Центробанк.

«Международные резервы по состоянию на 22 апреля сократились на 0,7%, составив 607,1 миллиарда долларов. В основном из-за отрицательной переоценки», — говорится в сообщении регулятора.

Ранее сообщалось, что по состоянию на 15 апреля российские резервы составляли 611,1 миллиарда долларов.

Международные резервы состоят из монетарного золота, средств в иностранной валюте, резервной позиции в МВФ и специальных прав заимствования.

Ведущий аналитик ИК «Фридом Финанс» Наталья Мильчакова ранее сообщала об уверенности Центробанка в российской экономике. По ее мнению, об этом свидетельствует решение понизить ключевую ставку рефинансирования.