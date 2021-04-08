Международные резервы России снизились

Российский Центробанк сообщил о снижении международных резервов России, передает RT.

По состоянию на 2 апреля, международные резервы снизились на 2,9 миллиарда долларов, достигнув отметки в 574,8 миллиарда. Отмечается, что сокращение резервов произошло в «в результате отрицательной курсовой переоценки и снижения цен на золото».

Накануне после открытия торгов на Московской бирже курс валют показал положительную динамику. Валюта ЕС превысила 92 рубля, а цена американского доллара поднялась выше 78 рублей.