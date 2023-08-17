Деньги 17 августа 2023, 16:55 Международные резервы России снизились на $0,8 млрд за неделю Центробанк: международные резервы России снизились до $585,8 млрд за неделю РИА «Новости»

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Российские международные резервы снизились на 0,1% за неделю после 4 августа. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на материалы Банка России.

«Объем международных резервов по состоянию на 11 августа составил 585,8 миллиарда долларов США», — указали в Центробанке.

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По данным на 4 августа, объем резервов России составлял 586,6 миллиарда долларов. Сумма сократилась на 0,8 миллиарда за неделю.

Международные резервы — это высоколиквидные иностранные активы, которыми распоряжаются ЦБ и кабмин. Они включают иностранную валюту, специальные права заимствования, резервную позицию в Международном валютном фонде и монетарное золото.

После начала спецоперации Запад ввел санкции и заморозил золотовалютные резервы России. Также под запретом оказались все операции, связанные с управлением активами Центробанка РФ.

Профессор института бизнеса и делового администрирования Игорь Качалов рассказал «360», почему санкции против России не работают. Он напомнил, что первые подобные ограничения наложили на страну еще в XIII веке.