Международные резервы России превысили 600 млрд долларов
Международные резервы РФ достигли исторического максимума, превысив 600 миллиардов долларов. Об этом сообщило ИА RNS со ссылкой на российский Центробанк.
По данным информагентства, по состоянию на 7 августа объем международных резервов страны составил 600,7 миллиарда долларов. За неделю он увеличился на полтора процента (8,9 миллиарда). Отмечается, что российские резервы увеличились под воздействием повышения цен на золото и положительной курсовой переоценки.