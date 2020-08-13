Международные резервы России превысили 600 млрд долларов

По данным информагентства, по состоянию на 7 августа объем международных резервов страны составил 600,7 миллиарда долларов. За неделю он увеличился на полтора процента (8,9 миллиарда). Отмечается, что российские резервы увеличились под воздействием повышения цен на золото и положительной курсовой переоценки.