Международные резервы России достигли своего исторического максимума

Международные резервы Центрального банка России составили более 618,2 миллиарда долларов на 1 сентября 2021 года. Этот показатель является историческим максимумом. Об этом сообщил «ПолитЭксперт» со ссылкой на данные Счетной палаты.

«Это исторический рекорд — за все время существования Банка России таких показателей добиться не удавалось», — сообщили в ведомстве. Размер резервов увеличился на 235 миллиардов долларов с 2015 года. Сейчас страна занимает пятое место по количеству международных резервов. На более высоких позициях находятся Китай, Япония, Швейцария и Индия.