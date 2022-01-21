Международные резервы России достигли 638,2 млрд долларов

Международные резервы России достигли своего исторического максимума. Они составили 638,2 миллиарда долларов. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на данные Центробанка.

Объем международных резервов за неделю возрос до 7,7 миллиарда долларов, что выше предыдущих показателей на 1,2%, передал RT.

«Объем международных резервов по состоянию на 14 января составил 638,2 миллиарда долларов, увеличившись за неделю на 7,7 миллиарда долларов, или на 1,2%, в результате положительной переоценки и покупки иностранной валюты в рамках бюджетного правила», — рассказали в ведомстве.