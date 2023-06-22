Деньги 22 июня 2023, 18:51 Международные резервы РФ за неделю выросли на 1,8 миллиарда долларов

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Международные резервы России увеличились на 1,8 миллиардов долларов за неделю и составили 587,5 миллиардов долларов. Об этом сообщил сайт kp.ru со ссылкой на материалы Банка РФ.

По данным на 9 июня, объем резервов составлял 585,7 миллиарда. Он увеличился за неделю на 0,3% преимущественно вследствие положительной переоценки.

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Отмечается, что международные резервы России представляют собой высоколиквидные зарубежные активы из средств в иностранной валюте.