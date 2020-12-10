Международные резервы РФ увеличились на 4,5 миллиарда долларов за неделю
Международные резервы России составили 587,7 миллиарда долларов, увеличившись за неделю на 4,5 миллиарда. Об этом сообщило ИА RNS со ссылкой на пресс-службу регулятора.
Отмечается, что в Центробанке объяснили увеличение показателя повышением цен на золото и воздействием положительной курсовой переоценки. По данным информагентства, в начале августа впервые международные резервы России превысили отметку в 600 миллиардов долларов. Через неделю их объем уменьшился на 10,5 миллиарда.