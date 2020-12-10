Международные резервы РФ увеличились на 4,5 миллиарда долларов за неделю

Отмечается, что в Центробанке объяснили увеличение показателя повышением цен на золото и воздействием положительной курсовой переоценки. По данным информагентства, в начале августа впервые международные резервы России превысили отметку в 600 миллиардов долларов. Через неделю их объем уменьшился на 10,5 миллиарда.