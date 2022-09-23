Международные расчеты в России захотели перевести в криптовалюту — СМИ | 360°

Все новости

Важное

23 сентября 2022, 20:42

Угрозы Запада не изменят решимость России реализовать цели спецоперации — Захарова

Деньги

23 сентября 2022, 20:21

Новый «Мир» на горизонте. Турция создаст платежную систему вне санкций Запада

Реклама

Здоровье

23 сентября 2022, 20:11

Распространения оспы обезьян в России удалось избежать

Мир

23 сентября 2022, 20:10

РФ обвинила США в дестабилизирующей программе модернизации ядерного потенциала

Интересное

23 сентября 2022, 20:04

Детский сад и школу возведут в районе Аэропорт Москвы

Деньги

23 сентября 2022, 20:02

В России появится универсальное пособие. Как оно будет работать

Здоровье

23 сентября 2022, 20:01

Быстрая ходьба предотвратит развитие рака и деменции

Криминал

23 сентября 2022, 19:57

Петербуржец получил штраф за сдачу прав с камерой в пуговице

Происшествия

23 сентября 2022, 19:57

Кирпичный склад загорелся в Петербурге

Деньги

23 сентября 2022, 03:34

Международные расчеты в России захотели перевести в криптовалюту — СМИ

«Известия»: Минфин и ЦБ разрабатывают механизм международных расчетов в криптовалюте

Читать 360tv в

В России разрабатывают механизм расчета с иностранными компаниями в криптовалюте. Работу ведут Минфин, Росфинмониторинг и Центробанк, сообщили «Известия».

Документ определяет схему расчетов, бизнес будет решать, с кем и как именно их проводить, сообщили в Минфине.

Реклама

«Деятельность организаций, которые будут осуществлять обменные операции с цифровой валютой, ее перевод и хранение, — провайдеров услуг виртуальных активов, должна подлежать регулированию, включая регистрацию или лицензирование таких лиц и надзор за ними», — рассказали в Росфинмониторинге.

Реклама

Таким организациям вменят в обязанности противодействие отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма.

Данный законопроект демонстрирует, что Россия «идет по пути разумного регулирования рынка», считает аналитик Центра экономики рынков Ирина Светлова.

Страны Евросоюза пытались ограничить использование криптовалюты россиянами, однако это оказалось невозможно с технической точки зрения. Эксперты пояснили, что ограничить получится только переход криптовалюты в обычные деньги.

Криптовалюты

0

0

0

0

0

0

Реклама

Реклама