Деньги 23 сентября 2022, 03:34 Поделиться Telegram

ВКонтакте

Однокласники

Viber Международные расчеты в России захотели перевести в криптовалюту — СМИ «Известия»: Минфин и ЦБ разрабатывают механизм международных расчетов в криптовалюте РИА «Новости»

Читать 360tv в

В России разрабатывают механизм расчета с иностранными компаниями в криптовалюте. Работу ведут Минфин, Росфинмониторинг и Центробанк, сообщили «Известия».

Документ определяет схему расчетов, бизнес будет решать, с кем и как именно их проводить, сообщили в Минфине.

Реклама

«Деятельность организаций, которые будут осуществлять обменные операции с цифровой валютой, ее перевод и хранение, — провайдеров услуг виртуальных активов, должна подлежать регулированию, включая регистрацию или лицензирование таких лиц и надзор за ними», — рассказали в Росфинмониторинге.

Реклама

Таким организациям вменят в обязанности противодействие отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма.

Данный законопроект демонстрирует, что Россия «идет по пути разумного регулирования рынка», считает аналитик Центра экономики рынков Ирина Светлова.

Страны Евросоюза пытались ограничить использование криптовалюты россиянами, однако это оказалось невозможно с технической точки зрения. Эксперты пояснили, что ограничить получится только переход криптовалюты в обычные деньги.

0 0 0 0 0 0