13 декабря 2022, 08:26
Методику расчета оплаты ЖКУ изменят под умные счетчики
Аппарат вице-премьера Чернышенко опроверг рост платежей за ЖКУ из-за умных счетчиков
Умные счетчики не увеличат счета за ЖКУ. Методику расчета платы пересмотрят, и они наоборот помогут жителям экономить, рассказали ТАСС в аппарате вице-премьера России Дмитрия Чернышенко.
Его представители объяснили, что умные приборы учета помогут внедрить искусственный интеллект в сферу ЖКХ. Пока ими пользуются только 6% управляющих компаний, но власти рассчитывают, что к ним присоединятся остальные. Однако их использование не приведет к росту счетов за ЖКУ, а наоборот поможет сэкономить.
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«Что касается повышения тарифов, об этом речи не идет», — сказали в аппарате вице-премьера.
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Методику расчета стоимости ЖКУ изменят, и тогда россияне станут меньше тратить на электричество, воду и другие услуги.
Современные приборы жильцы ставят и обслуживают своими силами. «Известия» рассказали, что Дмитрий Чернышенко поручил Минстрою передать эти обязанности ресурсоснабжающим организациям и включить отдельной строкой в платежках за ЖКУ оплату установки, замены и поверки умных счетчиков.
ЖКХ
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