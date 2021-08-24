Меры возмещения затрат на строительство овощехранилищ разработают в России

Количество овощехранилищ в стране должно возрасти. При этом стоимость затрат на их строительство должна стать ниже. Об этом сообщил ОТР.

Власти страны обеспокоились вопросом о росте окупаемости овощехранилищ. В России выращивается много овощей. В этом году сборы продуктов должны вырасти на три процента. По этой причине вице-премьер Виктория Абрамченко поручила снизить сроки окупаемости строительства овощебаз на пять-семь лет.

Министерствам страны совместно с представителями бизнеса поручили разработать логистический план для снижения цен на услуги по перевозке продуктов.