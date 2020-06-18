Меры властей позволили затормозить процесс увеличения дефицита в регионах

Дефицит региональных бюджетов по итогам 2020 года составит 2,5%, считают аналитики. Отмечается, что за четыре месяца пандемии многие субъекты снизили налоговую нагрузку.

Специалисты полагают, что долги регионов вернутся к показателям 2018 года, а вот расходы не изменятся. Также сообщается, что меры федеральных властей поспособствовали торможению процесса увеличения дефицита, написал сайт «Политика сегодня».