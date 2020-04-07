Меры поддержки сельского хозяйства разработают в России на фоне пандемии

Предприятием агропромышленного комплекса окажут поддержку на фоне пандемии коронавируса в мире. Конкретные меры в правительстве еще обсуждают. Об этом на совещании председателя правительства Михаила Мишустина с депутатами Госдумы от КПРФ в режиме видеоконференции сообщила вице-премьер Виктория Абрамченко.

По словам Абрамченко, 103 предприятия АПК вошли в перечень системообразующих организаций. Сейчас правительство формирует дополнительные меры, направленные на повышение устойчивости российской экономики.

Среди мер поддержки Абрамченко назвала льготное кредитование предприятий АПК через АО «Россельхозбанк» и АО «Росагролизинг». Кроме того, отдельным сельскохозяйственным производствам планируют оказать поддержку в связи с ростом цен на посадочный материал, семена, минеральные удобрения, средства защиты растений и ветпрепараты.

В понедельник правительство России утвердило меры по поддержке организаций и индивидуальных предпринимателей, работающих в сферах деятельности, которые сильнее других пострадали из-за коронавируса и изоляции. Среди этих мер отсрочка по налогам и страховым взносам, а также мораторий на проверки.