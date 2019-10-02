МЭР спрогнозировало падение потребления из-за долгов населения

С учетом того, что жители страны тратят все больше зарабатываемых денег на обслуживание кредитом, то по итогам третьего квартала положительный вклад потребительских займов в темп роста доходов населения опустился до 0,5 процентного пункта. При этом, по итогам первого полугодия этот показатель составлял один процентный пункт. К концу года этот показатель может выйти в отрицательную область.

По данным ведомства, жители страны предпочитают брать новые кредиты только для поддержания уровня своего обычного потребления или для перерасчета уже взятых ранее займов.

Кудрин не увидел «пузыря» потребкредитования в экономике России Подробнее

О том, что потребительский спрос замедлился свидетельствуют и данные Росстата. В августе обороты розничной торговли выросли всего на 0,8%. Для сравнения, в июле этот показатель составлял 1,1%.

Сокращение потребительского спроса — главная причина замедления инфляции. Годовой показатель в августе составил 4,3%. По итогам сентября Минэкономразвития ожидает 3,9−4%.

При этом в ведомстве отметили, что темпы роста потребительского кредитования замедлились. Однако при этом сократились и корпоративные займы. Все это может привести к существенному замедлению инфляции по отношению к базовому прогнозу, по которому годовая инфляция по итогам этого года ожидается на уровне 3,6−3,8%.

О том, что пока угрозы «пузыря» в области потребительского кредитования в России нет заявил в своем выступлении руководитель Счетной палаты Алексей Кудрин. Так он прокомментировал конфликт министра экономического развития Максима Орешкина и главы Центробанка Эльвиры Набиуллиной.

Кудрин заявил, что «пузырь» в области потребительских кредитов пока еще не надулся. Значит и угрозы, о которой говорил министр экономического развития Максим Орешкин в споре с главой ЦБ Эльвирой Набиуллиной, пока нет.

Кудрин отметил, что угроза появится, когда по итогам этого и следующего года уровень кредитования населения прибавит по 20%. Но пока этого никто не наблюдает.

Орешкин и Набиуллина не сошлись во мнении по поводу потребительского кредитования и его влияния на экономическую ситуацию в стране. Министра особенно разозлил доклад Центробанка, в котором говорилось, что без обслуживания займов населением рост ВВП по итогам первого квартала оставался бы на нулевой отметке. Орешкин заявил, что пузырь доступных кредитов, которые берет население рано или поздно лопнет. А ЦБ не занимается регуляцией рынка и не вводит необходимых ограничений. В ответ регулятор ответил, что медленный рост экономики — это структурная проблема, которая решается улучшением инвестиционного климата и необходимыми реформами.