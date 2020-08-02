МЭР предложило провести крупнейшую с ХХ века налоговую реформу

Минэкономразвития РФ предложило радикально упростить налоговую систему и провести крупнейшую в новейшей истории страны налоговую реформу. Ведомство хочет отменить НДС, НДФЛ, налог на прибыль и страховые взносы, но собирать налог с продаж в размере 6,2%.

Как сообщил ТАСС со ссылкой на представленный правительству России проект, существующая система названа в документе преференциально-дискриминационной.

«Реализация принципа равенства налогообложения, декларируемого пунктом 1 статьи 3 Налогового кодекса РФ, возможна только одним способом — введением единого оборотного налога, исчисляемого в процентах к выручке, взамен четырех основных налогов — НДС, налога на прибыль, страховых взносов и НДФЛ», — сказано в документе.

МЭР предложило удерживать деньги с компаний и ИП автоматически, списывая оборотный налог с каждой суммы, поступившей на расчетный счет. Подобный механизм рекомендуется использовать при инкассации наличных в ритейле.

В соответствии с действующим законодательством, ТЭК и ритейл платят 6-14% налогов к выручке, а организации в сфере строительства, ЖКХ, транспорта и сельского хозяйства — 24-27% к выручке. Такой подход дает в скрытой форме односторонние преимущества одним отраслям за счет других, фактически попадающих в налоговое рабство.

Если обложить выручку организаций 6,2% налога, то можно заместить четыре действующих налога, уравнять права компаний и избавиться от теневых затрат. В МЭР надеются таким образом перекрыть пути уклонения от уплаты налогов и предельно упростить налоговое администрирование.

Главный экономист Альфа-банка Наталия Орлова назвала предложение министерства радикальным изменением налоговой системы. Сейчас федеральный бюджет на 40% пополняется сырьевыми налогами, на 35% — НДС и на 5,5% налогом на прибыль. По ее мнению, вводить налоговые новшества в момент падения экономики рискованно.

«Пока мы не выйдем на траекторию устойчивого роста, это, конечно, будет дополнительным фактором негативного воздействия на экономический климат», — заявила она.

Эксперт Института налогового менеджмента НИУ ВШЭ Владимир Саськов заявил, что НДС дестимулирует производство для отечественного рынка, и взимать налог с выручки гораздо легче.

Однако оборотный налог подавляет потребление, отметил завлабораторией финансовых исследований Института Гайдара Алексей Ведев.

Доцент РАНХиГС Сергей Хестанов заявил агентству, что от его введения сильно пострадают отрасли с небольшой рентабельностью.

Генпрокуратура, Федеральная налоговая служба, МВД и Следственный комитет приступили к разработке новой статьи в Уголовном кодексе о налоговом мошенничестве. Будет введен новый состав преступления связаннный с незаконным возмещением из бюджета НДС.