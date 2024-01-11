Деньги 11 января 2024, 15:35 Менеджер Татаринцева посоветовала россиянам открывать вклад в ближайшее время

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Менеджер в финансовом маркетплейсе «Сравни» Мария Татаринцева назвала россиянам лучшее время для открытия вклада. Об этом сообщила «Газета.ru».

Эксперт отметила, что в данный момент средние ставки в большинстве банков РФ держатся на уровне 15% годовых. Есть вероятность найти предложения с 16,5–17,5% годовых. Однако картина может измениться уже в середине февраля, пояснила специалист.

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В связи с этим она посоветовала открывать депозиты прямо сейчас. Следует обратить внимание на долгосрочные вклады с пополнением, заключила Татаринцева.