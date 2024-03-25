25 марта 2024, 17:00
Менеджер Нигматуллин назвал позитивным трендом возможность выкупа заблокированных активов
Процесс выкупа заблокированных иностранных бумаг начался в России. Заявка не должна превышать 100 тысяч рублей. В беседе с ИА НСН инвестиционный менеджер Тимур Нигматуллин назвал частичное урегулирование проблемы позитивным трендом.
По его мнению, благодаря таким мерам российские компании смогут в какой-то степени компенсировать закрытый внешний рынок. Это стратегически правильное решение важно для экономики, подчеркнул Нигматуллин.
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Эксперт также отметил, что выкуп активов поможет только начинающим инвесторам вернуть деньги.
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